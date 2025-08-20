Polícia Civil prende quatro suspeitos em operação contra quadrilha de extorsão virtual

A Polícia Civil deflagrou a operação “Falso Anúncio” contra um grupo criminoso especializado em extorsões virtuais. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Quatro suspeitos foram presos em Montes Claros (MG).



As investigações começaram em fevereiro, após uma vítima do Distrito Federal ser chantageada ao contratar serviços de prostituição online. O grupo utilizava dados pessoais para ameaçar as vítimas e atuava em diversas regiões do país.



Durante a ação, os agentes apreenderam dinheiro e veículos. A Polícia Civil reforça o pedido para que novas denúncias sejam feitas pelo Disque-Denúncia 197 ou diretamente na 15ª Delegacia de Polícia.







