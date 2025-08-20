Logo R7.com
R7 Brasília

Polícia Civil prende quatro suspeitos em operação contra quadrilha de extorsão virtual

As investigações começaram em fevereiro, após uma vítima ser chantageada ao contratar serviços de prostituição online

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil deflagrou a operação “Falso Anúncio” contra um grupo criminoso especializado em extorsões virtuais. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Quatro suspeitos foram presos em Montes Claros (MG).

As investigações começaram em fevereiro, após uma vítima do Distrito Federal ser chantageada ao contratar serviços de prostituição online. O grupo utilizava dados pessoais para ameaçar as vítimas e atuava em diversas regiões do país.

Durante a ação, os agentes apreenderam dinheiro e veículos. A Polícia Civil reforça o pedido para que novas denúncias sejam feitas pelo Disque-Denúncia 197 ou diretamente na 15ª Delegacia de Polícia.



