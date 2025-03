Polícia Civil prende sete envolvidos com tráfico de drogas e apreende R$ 118 mil

A Operação Nexus prendeu sete pessoas vinculadas ao tráfico de drogas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A investigação da Polícia Civil, com apoio das polícias militares locais, cumpriu 19 mandados de busca, resultando na apreensão de R$ 118 mil, várias porções de drogas e três armas de fogo.



A operação destacou o uso de inteligência policial e a cooperação interestadual para enfrentar o tráfico. Detidos foram encaminhados para a audiência de custódia.



