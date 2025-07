Polícia Civil prende suspeito de furtar motocicletas durante test drives

A Polícia Civil prendeu Felipe Martins Machado, de 24 anos, em sua residência em Samambaia (DF). Ele vinha sendo investigado por furtos e roubos cometidos nos últimos dois anos. Felipe entrava em contato com vendedores na internet, simulava interesse na compra de motocicletas e realizava test drives para subtrair os veículos.



Em alguns casos, ele ameaçava as vítimas. Durante a busca na casa do suspeito, a polícia encontrou capacetes, celulares e retrovisores de motocicleta, possivelmente de origem criminosa. Nenhuma das motos foi recuperada até o momento. Felipe foi indiciado por roubo majorado, furto qualificado e receptação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!