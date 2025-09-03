Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia Civil prende suspeitos de estelionato contra idosos em SP, MG e DF

Operação visa desmantelar grupos criminosos que aplicam golpes em vítimas idosas

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil prendeu duas pessoas e cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A operação visou grupos especializados em estelionato contra idosos. Os golpistas ofereciam calçados a preços baixos sem aceitar pagamento em dinheiro, utilizando cartões para registrar valores superiores. Também aplicavam o golpe da panela e do aparelho ortopédico, fugindo rapidamente após enganar as vítimas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Estelionato
  • Idosos
  • Minas Gerais
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.