Polícia Civil prende suspeitos de estelionato contra idosos em SP, MG e DF

A Polícia Civil prendeu duas pessoas e cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A operação visou grupos especializados em estelionato contra idosos. Os golpistas ofereciam calçados a preços baixos sem aceitar pagamento em dinheiro, utilizando cartões para registrar valores superiores. Também aplicavam o golpe da panela e do aparelho ortopédico, fugindo rapidamente após enganar as vítimas.



