Polícia Civil prende suspeitos de linchamento por vingança no Varjão (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária ligados a uma investigação sobre uma tentativa de homicídio registrada em maio, no Varjão, região do Lago Norte. A vítima foi brutalmente espancada com socos, chutes e objetos por um grupo de pessoas.



Segundo as investigações conduzidas pela 9ª Delegacia de Polícia, o ataque teria sido motivado por vingança: os agressores acusam o homem de ter cometido o assassinato de um jovem na mesma região. A Polícia segue apurando o caso para identificar todos os envolvidos na ação.



