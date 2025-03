Polícia Civil reclassifica assassinato de motorista de aplicativo no DF para feminicídio

A Polícia Civil do Distrito Federal reclassificou a morte de Ana Rosa Rodolfo Brandão, motorista de aplicativo, como feminicídio. Em 26 de fevereiro, a mulher aceitou uma corrida informal de R$35 da rodoviária do Plano Piloto a Valparaíso de Goiás e foi atacada a facadas por um passageiro. O suspeito, agora preso, tem histórico criminal por agressões a mulheres, incluindo uma tentativa de homicídio no dia anterior. A reclassificação ocorreu após a exclusão de latrocínio, pois nada foi roubado da vítima. Em 2023, o DF já registra três feminicídios. A polícia reforça a importância da denúncia de violência doméstica para prevenção de tragédias.



