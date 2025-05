Polícia Civil registra quase 24 mil ocorrências de golpes virtuais em 2024 no DF

Os golpes virtuais têm feito milhares de vítimas no Distrito Federal. Somente em 2024, a Polícia Civil registrou quase 24 mil ocorrências. Entre os casos mais recorrentes estão as transferências fraudulentas via Pix, sites falsos, estelionatos sentimentais e falsos alugueis.



Os golpistas com frequência miram idosos, considerados mais vulneráveis. Uma idosa de 72 anos, perdeu R$ 5.500 após receber mensagens de uma pessoa se passando por sua filha. "Eu acreditei quando vi a foto dela", contou a vítima, que fez cinco depósitos em sequência até perceber a fraude.



Para evitar golpes, especialistas recomendam verificar mensagens suspeitas e preferir canais oficiais para transações financeiras. Caso já tenha sido vítima, é fundamental comunicar o banco e registrar a ocorrência na delegacia.



