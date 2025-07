Polícia confirma que ossada encontrada no Riacho Fundo 1 é de André Luiz Dias Maia

A ossada humana encontrada em 30 de maio no Riacho Fundo 1 (DF) foi identificada como sendo de André Luiz Dias Maia, 48 anos, procurado desde o início do ano por estuprar a própria filha. O delegado Johnson Kennedy afirmou que a roupa encontrada no local coincide com a usada por ele no dia do crime. A investigação segue para determinar os próximos passos.



