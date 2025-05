Polícia de Goiás busca motorista por suspeita de causar acidente que matou motociclista

A Polícia Civil de Goiás está à procura de Eduardo Lourenço, suspeito de matar o motociclista, Diego, em Cristalina (GO). Após uma discussão em uma distribuidora de bebidas, Eduardo perseguiu Diego pelas ruas da cidade e colidiu intencionalmente com sua moto. Informações apontam que a cena do crime foi alterada antes da chegada da Polícia Militar. Eduardo é procurado pelo crime de homicídio doloso, e há suspeitas de embriaguez ao volante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!