Polícia desarticula quadrilha que aplicava golpes com falsas vendas de carros no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação em Ceilândia Norte para desmantelar uma quadrilha suspeita de aplicar golpes, usando o nome da Alfa Motors Prime. Os criminosos anunciavam carros a preços abaixo do mercado e exigiam um adiantamento das vítimas antes de desaparecer. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro, armas e eletrônicos, e cinco pessoas foram presas.



Maria Gabriela Oliveira dos Santos, de 25 anos, suspeita de integrar o grupo, está foragida. A investigação continua para identificar mais vítimas e calcular o total do prejuízo. A polícia solicita que quem negociou com a empresa e não recebeu o veículo entre em contato pelo Disque Denúncia 197 ou compareça à 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia.



