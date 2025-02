Polícia descarta crime em amputação de idosa de 103 anos no DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) esclareceu que não há crime no caso de uma idosa de 103 anos que teve parte do pé amputado em dezembro do ano passado. À época, a idosa estava com uma ferida que teve início em um dos dedos do pé. O machucado, causado por uma bactéria, se estendeu e apresentou piora, foi quando o filho da mulher contratou uma enfermeira especializada em estomoterapia para cuidar da ferida.



Após complicações, a profissional identificou a necessidade de realizar limpezas que incluíam a raspagem do tecido que havia sido necrosado. Com a extensão da ferida, foi necessário amputar a perna acima do joelho. Segundo as investigações, o procedimento foi realizado dentro da legalidade e foi feito na casa da idosa porque ela estaria de home care. As investigações continuam, mas até o momento não apontam irregularidades por parte da enfermeira ou do filho da idosa.