Polícia desmantela esquema de tráfico em Santa Maria (DF) após denúncia anônima

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar conduziu uma operação contra o tráfico de drogas na quadra 210 de Santa Maria, no Distrito Federal. Com a colaboração das polícias militares de Goiás e do Distrito Federal, a operação resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de substâncias ilícitas.



Os veículos usados no transporte das drogas passarão por perícia. A 10ª Delegacia de Polícia investigará o caso. A denúncia anônima foi crucial para o sucesso da operação, destacando a importância do Disque Denúncia para combater o crime.



