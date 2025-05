Polícia e Embaixada de Gana procuram estudante estrangeira da UnB desaparecida

Uma aluna de 25 anos, natural de Gana, está desaparecida em Brasília desde 27 de abril. Fati Uthman Suleman foi vista pela última vez deixando um condomínio residencial da UnB (Universidade de Brasília), onde morava com outros estudantes, em direção a um supermercado próximo.



A professora registrou um boletim de ocorrência após a estudante faltar às aulas por dois dias. As investigações estão a cargo da segunda DP da Asa Norte, com apoio da Polícia Federal e da Embaixada de Gana. As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança para obter mais pistas sobre o paradeiro da jovem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!