Polícia encontra caminhonete usada em fuga de suspeito após tiroteio em Ceilândia (DF)

A polícia identificou todos os envolvidos no caso do casal encontrado morto dentro de uma caminhonete em Ceilândia, no Distrito Federal. Dois suspeitos estão presos, enquanto Matheus Fernandes Macedo continua foragido. Uma caminhonete branca, usada na fuga, foi localizada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, contendo vestígios de sangue e materiais médicos, possivelmente indicando que Matheus foi ferido.



O tiroteio ocorreu em Ceilândia, onde as vítimas estavam anteriormente em um bar. A principal linha de investigação aponta ciúmes como motivo do crime. Denúncias sobre o paradeiro de Matheus podem ser feitas através do disco denúncia 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!