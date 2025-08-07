Logo R7.com
Polícia faz maior apreensão de cetamina do país

Durante a operação, que ocorreu também no DF, foram apreendidos mais de 4 mil frascos de anestésico para animal usado como droga

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu mais de 4 mil frascos de cetamina durante a operação Nêmesis, realizada em Valparaíso de Goiás e em cidades de Minas Gerais, como Betim e Belo Horizonte. O delegado Bruno Dias destacou que a cetamina é um anestésico utilizado principalmente em cirurgias veterinárias, e que a droga seria desviada para o mercado ilícito. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na distribuição.

