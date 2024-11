Polícia Federal desarticula esquema de tráfico interestadual de drogas

A PF (Polícia Federal) desarticulou, nesta quinta-feira (7), um esquema de tráfico interestadual de drogas. Durante a Operação Puritas, mais de 120 policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão preventiva nos estados do Ceará, Rondônia, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo e no Distrito Federal. Em apenas uma das apreensões, a PF apreendeu 500 kg de cloridrato de cocaína. Também foram encontrados R$ 580 mil e U$ 8,1 mil em espécie.