Polícia Federal desarticula fraudes em combustíveis que movimentaram R$ 8 bilhões

A ação se desdobrou em oito estados, com mais de 350 mandados de busca e apreensão

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Federal executou uma operação envolvendo fraudes bilionárias no setor de combustíveis, em colaboração com a Receita Federal e o Ministério Público. A ação se desdobrou em oito estados, com mais de 350 mandados de busca e apreensão.

O esquema usava postos para lavagem de dinheiro e emissão de notas fiscais frias, resultando em um prejuízo superior a R$ 8 bilhões aos cofres públicos, sendo R$ 7,2 bilhões apenas em sonegação fiscal. Um bloqueio judicial foi determinado no valor de R$ 1 bilhão relacionado aos envolvidos.

Conforme o promotor João Paulo Gabriel, as práticas incluíam a utilização de Shell Company para ocultar fundos. O presidente Lula destacou a operação como a maior já realizada pela Polícia Federal nos últimos tempos.

