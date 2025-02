Polícia fez operação contra tráfico de drogas momentos antes de incêndio no DF

Na madrugada desta sexta-feira (21), um incêndio destruiu mais de 25 casas de madeira no Recanto das Emas, deixando inúmeras famílias desabrigadas. Segundo o delegado Fernando Fernandes, investigações preliminares sugerem que o incêndio pode ter sido causado por descuido com cigarros ou uma churrasqueira. Ele afirma que momentos antes policiais estiveram no local em uma operação contra o tráfico de drogas.



A Polícia Civil já está investigando o caso, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social ofereceu auxílio aluguel aos afetados. A vice-governadora Celina Leão também esteve presente para acompanhar a situação. Apesar das perdas materiais, não houve feridos graves; algumas pessoas foram tratadas por inalação de fumaça.



A comunidade local está organizando doações para ajudar as famílias, incluindo alimentos, roupas e itens de higiene. Um morador relatou a dor de perder tudo, mas expressou esperança: "Vamos vencer, vai dar certo." As autoridades também disponibilizam um abrigo temporário para quem não tem para onde ir.







