Polícia identifica carro de suspeito de latrocínio em Taguatinga (DF)

A 21ª Delegacia de Polícia investiga o latrocínio que resultou na morte de Anderson Melo Farias, de 32 anos, ocorrido na QS3 de Taguatinga Sul, no Distrito Federal. O crime aconteceu por volta das 5h deste domingo (27), quando Anderson aguardava um transporte por aplicativo após sair de uma casa noturna. Testemunhas afirmaram que ele não reagiu ao assalto e entregou seu celular antes de ser esfaqueado no peito.



A polícia já identificou o carro usado pelo suspeito, que pode estar ligado a outros roubos na região. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar na identificação do criminoso. A Polícia Militar conduziu testemunhas à delegacia para fornecer detalhes que possam auxiliar na resolução do caso.



