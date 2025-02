Polícia identifica e busca suspeitos de furtarem R$ 70 mil de agência bancária no DF

A Polícia Civil prendeu um homem por participação no furto de R$ 70 mil de uma agência bancária em Brazlândia, no Distrito Federal. Beneficiado por uma saída temporária da prisão, ele já possuía histórico de crimes semelhantes. Outros três suspeitos, Gleison Pereira Silva, Edson Taubinger e Luís Ricardo Nunes de Farias Santos, pertencentes ao mesmo círculo familiar, continuam foragidos.



Os criminosos planejaram o crime com calma, invadindo a agência pelo telhado em duas madrugadas seguidas. Após o roubo, o grupo foi visto em um restaurante na cidade, esbanjando dinheiro e bebidas, o que chamou a atenção da polícia.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Fernando Cocito, a polícia desconfia de possível financiamento externo devido ao custo do equipamento utilizado e investigação busca identificar possíveis cúmplices. Informações sobre os fugitivos podem ser fornecidas através de denúncias anônimas pelo Disque 197.