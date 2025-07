Polícia identifica motorista que atropelou e matou família de capivaras no Lago Sul (DF)

Na região do Lago Sul (DF), um motorista em alta velocidade atropelou e matou 12 capivaras, além de ferir outras duas, às 5h40 da manhã. Uma moradora que presenciou o ocorrido relatou: "Foi uma cena de terror, eu fiquei chocada de ver aquilo."



A Polícia Civil identificou o condutor, que se apresentou à delegacia e alegou não ter visto os animais antes do atropelamento. Ele afirmou ter ouvido barulhos altos e não parou por temer um assalto. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!