Polícia identifica suspeitos de ataque com explosivos a bar na Asa Norte, em Brasília

A Polícia Civil identificou os suspeitos de realizarem um ataque com explosivos a um bar na Asa Norte, em Brasília. O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (17) e foi registrado por câmeras de segurança, que captaram o momento do clarão, causando pânico entre as pessoas que estavam no local.



Três homens foram detidos pela Polícia Militar logo após o ocorrido. Eles estavam encapuzados e possuem antecedentes criminais. Com o grupo, foram encontrados martelos de grande porte, que alegaram estar usando para "defesa pessoal".



