Polícia intensifica buscas por suspeito de tiroteio e duplo homicídio em Ceilândia (DF)

Mateus Fernandes Macedo Botelho, de 26 anos, está sendo procurado pela polícia há mais de 10 dias. Ele é suspeito de um duplo homicídio, que resultou nas mortes da namorada Thaís Cristine Lopes Bonfim e do amigo Walisson Matheus Fagundes Valentim. Os corpos foram encontrados em uma caminhonete na região do Gama. A polícia acredita que Mateus esteja ferido e oculto em alguma cidade próxima ao Distrito Federal.



O crime ocorreu após um tiroteio em Ceilândia, envolvendo vários indivíduos, incluindo Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias, que ficaram feridos e foram detidos no hospital. Outra pessoa, Thales dos Santos, também foi baleada, mas não estava envolvida no incidente e foi liberada após prestar depoimento.



A caminhonete utilizada na fuga foi achada em Águas Lindas de Goiás, com marcas de sangue. Um casal que ajudou Mateus no dia do crime foi identificado e pode responder por favorecimento pessoal e fraude processual. A principal linha de investigação sugere que o crime foi motivado por ciúmes. Denúncias sobre o paradeiro de Mateus podem ser feitas à Polícia Civil pelo número 197.



