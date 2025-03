Polícia investiga acidente que deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-070

O motorista de um carro morreu após colidir contra um caminhão na BR-070 nesta terça-feira (25). O passageiro foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base de Brasília. Segundo Danilo Junior, representante da empresa do caminhão, a colisão aconteceu quando o carro tentou cruzar a pista. O motorista do caminhão está prestando depoimento na delegacia. A via tem limite de velocidade de 80 km/h, e a Polícia Civil investiga as causas do acidente.



