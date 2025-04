Polícia investiga ajuda de parentes e amigos em fuga de suspeito de matar motociclista

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) está em busca de Daniel Henrique da Silva, de 41 anos, suspeito de atropelar e matar a motociclista Maria Núbia no Noroeste, em Brasília . O acidente ocorreu por volta das 5h as última terça-feira (15), após Daniel passar a noite em um bar da região. Notas fiscais comprovam o consumo de bebidas alcoólicas em seu nome. A polícia suspeita que amigos e familiares o estariam ajudando na fuga.



O homem pode responder por homicídio culposo ou doloso e por omissão de socorro, pois não prestou assistência à vítima e fugiu do local. A vítima, Maria Núbia, foi enterrada no Maranhão, enquanto seu marido e filhos permanecem em Brasília. Advogados de Daniel apresentaram um atestado de insanidade mental, alegando que ele não teria consciência de seus atos. A PCDF segue em diligências, com expectativa de que ele se apresente à autoridade policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!