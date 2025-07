Polícia investiga desaparecimento de carro recuperado após furto no DF

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um carro roubado na noite do último sábado (12) e recuperado no domingo (13) na BR-040, mas que sumiu misteriosamente enquanto estava sob custódia da 20ª Delegacia do Gama, no Distrito Federal. O veículo, que estava sem placa, foi levado ao local para ficar guardado até ser devolvido à família.



Ao serem informados da recuperação, os familiares ficaram surpresos ao constatar que o carro não estava mais na delegacia. “É inacreditável”, lamentou Maria Inês, dona do veículo. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do desaparecimento, em uma delegacia que conta com segurança privada, mas não possui câmeras de monitoramento.



