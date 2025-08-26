Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia investiga homem acusado de arranhar carros em revendedora de veículos do DF

Suspeito foi flagrado por câmeras danificando seis veículos; prejuízo é estimado em R$ 10 mil

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil investiga um caso de vandalismo em Ceilândia (DF), onde um homem foi flagrado por câmeras arranhando vários carros no estacionamento de uma revendedora na madrugada de segunda-feira (25). O suspeito, que vestia blusa cinza e bermuda jeans, danificou seis veículos.

Um dos carros já havia sido vendido e precisará de reparos antes de ser entregue ao cliente. O prejuízo total é estimado em R$ 10 mil. A ocorrência foi registrada pela 24ª Delegacia de Polícia. O sócio da loja, Renato Júnior, relatou que o suspeito parecia alcoolizado, chegando a quase cair sobre os veículos durante o ato de vandalismo.

  • Boletim de Ocorrência
  • Carros
  • Ceilândia
  • Polícia
  • Polícia Civil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.