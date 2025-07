Polícia investiga morte de criança em Luziânia (GO); mãe e madrasta são suspeitas

Uma criança de um ano e quatro meses foi encontrada morta em uma casa na Vila Portuguesa, município de Luziânia (GO), Entorno do DF. O Samu foi acionado inicialmente para um caso de engasgamento. Ao chegar ao local, os profissionais constataram que a criança já estava sem vida e apresentava várias lesões.



Duas mulheres foram detidas como suspeitas do caso. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para exame no IML.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!