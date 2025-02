Polícia investiga morte de motorista de app como possível feminicídio

Ana Rosa, uma motorista de aplicativo, foi morta em uma suspeita de assalto no Distrito Federal, mas a Polícia Civil agora investiga a possibilidade de feminicídio. Antônio da Silva, o autor do crime, já havia tentado assassinar sua ex-companheira antes de atacar Ana. Inicialmente preso por latrocínio, Antônio pode ter seu crime reclassificado devido ao padrão de violência contra mulheres. O delegado Victor Dan explica que a reclassificação para feminicídio, que tem penas mais severas de até 40 anos, é considerada por causa do histórico de Antônio e as circunstâncias do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!