Polícia investiga origem de R$ 224 mil encontrados em quarto de hotel em Brasília

Após um surto dentro de um hotel na Asa Norte, em Brasília, uma mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião. No quarto onde ela estava hospedada, a Polícia Militar encontrou R$ 224 mil em dinheiro dentro de um cofre aberto. Inicialmente, a estimativa era de que o valor chegasse a R$ 400 mil.



A mulher afirmou ter sacado o montante em uma agência bancária próxima ao hotel, mas a explicação levantou suspeitas. Entre as cédulas, foram encontradas notas falsas, o que intensificou a investigação.



O caso está sob responsabilidade da delegacia especializada, que apura tanto a origem do dinheiro quanto o comportamento da mulher. Ela alegou estar sendo perseguida e, durante o episódio, ameaçou se jogar da varanda do hotel.



