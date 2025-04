Polícia investiga possível acerto de contas na morte de ex-candidato a vereador em GO

Adair Pereira de Araújo, advogado de 46 anos, foi morto a tiros em Luziânia, Goiás, na tarde dessa quinta-feira (3). O crime tem características de acerto de contas. Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador desceu de um carro e abriu fogo contra a vítima, que tentou fugir, mas caiu próximo a um motel da região.



O veículo foi encontrado abandonado em Valparaíso de Goiás. A Polícia Civil conduz as investigações, mas ainda não fez prisões. Adair era conhecido na cidade, foi candidato a vereador em 2024 e a unidade de Saúde que leva o nome de sua mãe declarou luto. A Ordem dos Advogados do Brasil lamentou sua morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!