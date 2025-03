Polícia investiga se corpo encontrado enterrado em Valparaíso é de moradora desparecida

O corpo de uma mulher foi descoberto enterrado no quintal de uma residência no Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal. Envolto em uma capa de sofá e completamente carbonizado, o corpo está sendo identificado pelo Instituto Médico Legal. A PCGO (Polícia Civil de Goiás) acredita que o corpo seja de Raimunda das Dores Brito, conhecida como “Tia das Flores”, que morava na casa.



O vizinho Antônio Batista, que acionou a polícia, relatou ter ouvido barulhos incomuns e presenciado fumaça intensa antes do desaparecimento de Raimunda e da família que vivia com ela: sua sobrinha, o marido dela e uma criança de dois anos. Câmeras de segurança registraram um homem saindo da casa e, em seguida, duas pessoas indo embora em um carro. O veículo utilizado por Raimunda para as entregas ainda está na garagem. O caso segue sendo investigado pela PCGO e denúncias podem ser feitas através do número 197.



