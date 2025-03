Polícia Militar intensifica segurança no Carnaval em Brasília

Durante o Carnaval, a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) reforçou a segurança montando uma estrutura ao lado da torre de TV, em Brasília . A operação inclui várias linhas de revista na rodoviária, metrô e entradas dos blocos, resultando na apreensão de 320 armas brancas. Além do policiamento no Plano Piloto, a PMDF atua nas regiões administrativas, como Ceilândia e Samambaia. A capitã Valadares destaca a importância das revistas para coibir crimes e orienta sobre a segurança de pertences pessoais. A operação também abrange cuidados especiais para encontrar crianças perdidas e utiliza helicópteros para monitoramento aéreo.



