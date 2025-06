Polícia Militar prende cinco homens e recupera motos roubadas no Itapoã (DF)

A Polícia Militar prendeu cinco homens e recuperou sete motos que foram furtadas ou roubadas nas regiões do Itapoã e Paranoá, no Distrito Federal. A ação teve início quando policiais encontraram uma moto abandonada com registro de roubo. Durante as buscas, dois homens foram abordados em frente a um condomínio com outra moto roubada. Um dos suspeitos confessou ter mais motos escondidas dentro de um ônibus com destino à Bahia.



