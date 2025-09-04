Polícia Militar prende homem acusado de estupro em Taguatinga (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de estupro em Taguatinga (DF). A PM recebeu um chamado informando que uma jovem de 20 anos estava em uma área de mata sem forças. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito tentando se esconder e realizou a prisão. A vítima foi socorrida e levada ao hospital da região. A moto utilizada pelo suspeito foi apreendida e ele foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!