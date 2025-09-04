Polícia Militar prende homem acusado de estupro em Taguatinga (DF)
PM recebeu chamado informando que uma jovem estava em área de mata sem forças; suspeito tentou se esconder, mas foi preso
A Polícia Militar prendeu um homem acusado de estupro em Taguatinga (DF). A PM recebeu um chamado informando que uma jovem de 20 anos estava em uma área de mata sem forças. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito tentando se esconder e realizou a prisão. A vítima foi socorrida e levada ao hospital da região. A moto utilizada pelo suspeito foi apreendida e ele foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas