Polícia Militar resgata homem em cárcere privado no Guará (DF)

A Polícia Militar resgatou um homem de 42 anos que estava em cárcere privado na Colônia Agrícola do Guará (DF). Ele foi mantido dentro de uma kombi por 12 dias e forçado a realizar saques bancários. O suspeito foi preso próximo a uma agência na QE 40 após o vigilante perceber movimentação estranha. Durante a ação policial, R$ 5 mil foram apreendidos e outra mulher também foi detida como co-participante do crime. A investigação continua pela polícia civil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!