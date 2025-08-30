Logo R7.com
Polícia Militar resgata homem em cárcere privado no Guará (DF)

Vítima foi mantida por 12 dias dentro de uma Kombi e obrigada a realizar saques bancários

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Militar resgatou um homem de 42 anos que estava em cárcere privado na Colônia Agrícola do Guará (DF). Ele foi mantido dentro de uma kombi por 12 dias e forçado a realizar saques bancários. O suspeito foi preso próximo a uma agência na QE 40 após o vigilante perceber movimentação estranha. Durante a ação policial, R$ 5 mil foram apreendidos e outra mulher também foi detida como co-participante do crime. A investigação continua pela polícia civil.

