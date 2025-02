Polícia ouve marido da dona da creche que esqueceu menino dentro de carro em GO

O caso trágico de Salomão Rodrigues Faustino, de dois anos, que morreu após ser esquecido por mais de três horas em um carro em Nerópolis, Goiás, segue em investigação. O marido da dona da creche prestou depoimento, mas não falou com a imprensa. A polícia aguarda laudos periciais para concluir o inquérito em até cinco dias. A proprietária da creche, Flaviane, está presa e inicialmente foi indiciada por homicídio culposo. No entanto, o Ministério Público solicitou reclassificação para homicídio doloso por dolo eventual, alegando que ela assumiu o risco ao deixar a criança no carro. A defesa já apresentou recurso contra a prisão. O caso gera grande comoção na cidade.



