Polícia prende autor de homicídio em Taguatinga (DF)

Um homem foi preso em Taguatinga Norte (DF) após um disparo que resultou na morte de uma pessoa. O crime ocorreu na QND 8 e a polícia prendeu o autor de 22 anos rapidamente. A investigação revelou que ele havia ido cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.



O amigo da vítima estava presente no momento do crime e fugiu para se salvar. O autor já tinha antecedentes criminais por homicídio na Bahia e aguarda audiência de custódia.



