Polícia prende dois homens por clonagem de fechaduras e furto de R$ 70 mil em produtos

Dois homens, integrantes de um grupo criminoso, foram presos após furtarem uma loja em Taguatinga (DF). Os suspeitos clonavam fechaduras e já haviam causado um prejuízo de R$ 70 mil em produtos. A Polícia Civil, que estava monitorando a quadrilha, deteve os indivíduos em Taguatinga Norte, quando tentavam fugir.



Segundo o tenente-coronel da Polícia Militar Michello Bueno, responsável pela operação, um dos presos tinha passagem por homicídio qualificado e outros delitos. Ele afirmou que, apesar da especialização dos criminosos, a ação rápida da polícia evitou maiores prejuízos aos comércios locais.



