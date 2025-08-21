Polícia prende dois suspeitos e apreende maconha avaliada em R$ 400 mil no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu duas pessoas suspeitas de guardar e distribuir drogas em Planaltina e cidades do Entorno. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam veículos para transportar a droga até os pontos de entrega.



Durante a operação, a polícia apreendeu um carro e 16 quilos de skunk, uma variedade de maconha com valor estimado em cerca de R$ 400 mil.



