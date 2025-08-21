Polícia prende dois suspeitos e apreende maconha avaliada em R$ 400 mil no DF
Duas pessoas foram presas por envolvimento na distribuição de entorpecentes em Planaltina e cidades do Entorno
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu duas pessoas suspeitas de guardar e distribuir drogas em Planaltina e cidades do Entorno. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam veículos para transportar a droga até os pontos de entrega.
Durante a operação, a polícia apreendeu um carro e 16 quilos de skunk, uma variedade de maconha com valor estimado em cerca de R$ 400 mil.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas