Polícia prende homem por tráfico de drogas e encontra menina que fugiu de clínica

Um motociclista foi preso, suspeito de tráfico de drogas, por anunciar substâncias nas redes sociais e realizar delivery das drogas de moto. As investigações duraram oito meses na região do Sudoeste, no Cruzeiro, resultando na prisão de três traficantes. Durante a operação, uma adolescente que havia fugido de uma clínica de reabilitação foi localizada. O delegado Victor Dan ressaltou a necessidade de os pais monitorarem as atividades online dos adolescentes para evitar envolvimento com festas frequentemente associadas ao consumo de drogas.