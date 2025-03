Polícia prende homem que se passava por entregador para vender drogas em Brasília

Em Samambaia, no Distrito Federal, a polícia prendeu um jovem de 19 anos suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas delivery. A investigação começou após uma denúncia anônima recebida pela ouvidoria da Polícia Civil do Distrito Federal.



O rapaz utilizava sua casa como base para armazenar e embalar cocaína, que era entregue na região central de Brasília . Ele usava uma moto e uma mochila de entregador, com cadastros em plataformas de delivery.



A operação resultou na apreensão da moto, mais de 300 porções de cocaína, celulares e balanças de precisão. A investigação contou com o auxílio de câmeras de segurança que flagraram as entregas. O suspeito pode pegar até 15 anos de prisão por tráfico de drogas.



