Polícia prende líderes de esquema de extorsão com imagens íntimas em ação no DF e SC

A Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio de agentes de Santa Catarina, prendeu dois suspeitos de liderar um esquema de extorsão com imagens íntimas em municípios catarinenses. O grupo enganava vítimas em grupos virtuais, ganhando confiança para obter fotos e vídeos íntimos, e ameaçava divulgá-los caso não recebessem dinheiro.



Sete vítimas foram identificadas no DF. Além das prisões, seis pessoas que atuavam como “laranjas” foram detidas para prestar depoimento. Os acusados, que ostentavam uma vida de luxo com bens caros, podem enfrentar penas superiores a 23 anos.



