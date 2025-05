Polícia prende suspeito de furtar celulares em ônibus de Ceilândia (DF) e procura comparsa

A Polícia Civil deflagrou uma operação para combater furtos de celulares em Ceilândia, no Distrito Federal. Lucas Ferreira Duarte, de 24 anos, foi preso com pedras de crack e dinheiro em espécie. Ele é suspeito de furtar celulares de passageiros de ônibus, usando distração durante o embarque e desembarque. Apesar da prisão, seu comparsa continua foragido.



Registros mostram que 165 pedestres foram furtados na região de janeiro a abril deste ano. A polícia orienta que passageiros façam o reconhecimento de suspeitos e tomem cuidados ao utilizar o transporte público para evitar furtos.



