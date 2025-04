Polícia prende suspeito de tentar matar jovem com tiro na nuca no Entorno do DF

No dia 10 de dezembro de 2024, um homem foi vítima de tentativa de homicídio ao ser surpreendido e baleado na nuca no Novo Gama, Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil prendeu um casal suspeito de ser mandante do crime e, nesta sexta-feira (11), deteve o atirador, que foi encontrado escondido no Gama (DF).



A investigação aponta para uma motivação de vingança, ligada a uma tentativa anterior de homicídio contra o casal. Após cirurgias, a vítima está se recuperando, mas enfrenta dificuldades devido ao ferimento na coluna.



