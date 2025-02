Polícia prende suspeito que teria comprado materiais para arrombar banco no DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu mais um suspeito envolvido no furto de uma agência bancária em Brazlândia. O grupo responsável é composto por seis pessoas, com duas já detidas, incluindo Roni César Nunes, que aproveitou um benefício de saída da cadeia para realizar o crime. Daniel da Silva Moreira, Luís Ricardo Nunes, Gleison Pereira Silva e Edson Taubinger ainda estão foragido. O crime ocorreu na madrugada do dia 9 de fevereiro, resultando no roubo de R$ 70 mil. A operação foi meticulosamente planejada. Investigações apontam que os criminosos acessaram o cofre através do telhado e o banheiro do estabelecimento. O bando pode enfrentar penas superiores a 16 anos de prisão.



