Polícia prende suspeitos de roubo a família com crianças na Fercal (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga três presos do regime semiaberto suspeitos de roubo na região da Fercal (DF). Após um trabalho investigativo da 35ª DP de Sobradinho 2, eles foram identificados como os responsáveis por um assalto ocorrido em 16 de maio, contra uma família composta por um casal e duas crianças.



Um dos suspeitos tinha intimidade com a família e indicou a casa a seus comparsas. Durante o roubo, os criminosos praticaram tortura psicológica, roubando eletroeletrônicos e o carro da família. Após a ação criminosa, os detentos foram transferidos novamente para o regime fechado.



