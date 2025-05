Polícia procura cinco detentos que fugiram pelo telhado de presídio no Entorno do DF

Dezenove detentos da prisão provisória em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, tentaram fugir pelo telhado da unidade prisional. Cinco homens conseguiram escapar e permanecem foragidos: Thiago Neres de Araújo, Wellington Gama Batista, Kleison de Almeida Araújo, Fábio de Jesus Silva e William Machado dos Santos. A tentativa de fuga ocorreu na madrugada de quinta-feira (15), por volta das 2h15.



Os presos utilizaram cultos religiosos para mascarar os ruídos de escavação no teto da cela, e também empregaram lençóis como cordas, conhecidas como "teresas", para descer do telhado. A ausência de câmeras no local dificultou a intervenção dos agentes penitenciários. Moradores próximos manifestaram medo e preocupação com a segurança.



A Polícia Militar foi acionada às 3h30. Os foragidos cumprem pena por crimes graves como homicídio, tráfico de drogas e roubo. As autoridades locais estão investigando o caso e pedem apoio da população para capturar os fugitivos, oferecendo os números 190 e 197 para denúncias.



