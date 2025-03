Polícia procura dois suspeitos de assalto armado em residências no Park Way

No Distrito Federal, um trio suspeito de invadir casas no Park Way está na mira da polícia. A operação da 11ª Delegacia deteve um homem, enquanto os outros dois permanecem foragidos. Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos usando bonés, roupas escuras e luvas, carregando mochilas.



Eles invadiam as casas armados, rendendo os moradores e roubando joias, dinheiro, celulares e veículos. Os crimes ocorreram entre fevereiro e março de 2025. A polícia está à procura de Renan Josué dos Santos e Diogo da Silva Oliveira. Informações podem ser repassadas pelo telefone 197.



