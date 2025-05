Polícia procura homem acusado de matar companheira e sogra e abusar de enteada

A polícia está à procura de Alex Brito, acusado de matar a companheira, de 41 anos, e a sogra, de 66, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Após cometer os crimes, ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava por determinação judicial e está foragido.



Além dos assassinatos, Brito é investigado por abusar, agredir e dopar a enteada de apenas 10 anos, que foi encontrada no local dos crimes e está sob cuidados médicos. Segundo a investigação, durante a fuga, o suspeito teria ligado para o padrasto e confessado os crimes.



Alex Brito tem um histórico de violência e foi condenado por homicídios cometidos em 2012. A Polícia Civil continua as buscas e pede que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido seja repassada de forma anônima.



